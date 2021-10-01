МИД Грузии: украинское ведомство не вызывало грузинского посла из-за Саакашвили
Грузинское ведомство сообщило, что в Киев вызвали дипломата, а не посла Грузии.
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МИД Украины вызвал дипломата Грузии, а не посла, в связи с задержанием экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Грузии.
«Посол Грузии на Украине не вызван в МИД. В ведомстве проведет встречу дипломат посольства, который, согласно установленному правилу, обменяется с украинской стороной информацией о задержании Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины», - цитирует агентство грузинское посольство.
Ранее в прессе появилась информация, что посла Грузии пригласили в МИД Украины из-за задержания Саакашвили. Согласно информации украинского канала, от представителя Грузии ожидают получить информацию по поводу произошедшего.