МИД Грузии: украинское ведомство не вызывало грузинского посла из-за Саакашвили

МИД Украины вызвал дипломата Грузии, а не посла, в связи с задержанием экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Грузии.

«Посол Грузии на Украине не вызван в МИД. В ведомстве проведет встречу дипломат посольства, который, согласно установленному правилу, обменяется с украинской стороной информацией о задержании Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины», - цитирует агентство грузинское посольство.

Ранее в прессе появилась информация, что посла Грузии пригласили в МИД Украины из-за задержания Саакашвили. Согласно информации украинского канала, от представителя Грузии ожидают получить информацию по поводу произошедшего.