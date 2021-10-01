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Боевики совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации

Кира Тило
23:15 01.10.2021
В сирийской провинции Идлиб зафиксирован один обстрел со стороны террористов.
Боевики совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел в провинции Идлиб со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Боевики из населенного пункта Фатира в провинции Идлиб произвели обстрел из 120-мм миномета позиций сирийских правительственных войск в районе Меланджа. Потерь среди мирного населения и военнослужащих САР нет.

Продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки
в провинции Деръа. При посредничестве российского ЦПВС в населенном пункте Нава за сутки урегулировали свой статус 142 человека, сдано 42 единицы оружия, более 1,5 тыс. боеприпасов.

Также проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Деръапо маршруту Нава– Айн-Дакар – Тасиль –Адава– Шейх-Саад и обратно.

Помимо этого, состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Вахшия до Шейх-Айса и обратно.

Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке. За прошедшие сутки обеспечено безопасное прохождение 454 автомобилей и 1015 человек.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ. 

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