Росреестр решил восстановить советскую геодезическую сеть

Росреестр собирается заняться восстановлением государственной геодезической сети, использовавшейся на территории страны в период существования Советского Союза. Такую информацию представил генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин на международном симпозиуме.

В соответствии с намеченными федеральной службой планами, до 2030 года предполагается восстановить функционирование 6774 пунктов сети советских времен. В настоящее время, при этом, в распоряжении РФ находятся 4794 пункта.

Помимо этого, в намерения Росреестра входит расширение спутниковой геодезической сети, использующей в своей работе данные с космических спутников, и значительное наращивание (почти в три раза) фундаментальной астрономо-геодезической сети. Как сообщает РИА Новости, займется осуществлением этого масштабного проекта Роскартография.