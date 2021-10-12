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Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела боевиков в провинции Идлиб

Кира Тило
23:51 12.10.2021
В провинции Идлиб террористы провели обстрел позиций правительственных сил, в результате чего ранен военнослужащий сирийской армии.
Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела боевиков в провинции Идлиб
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранен военнослужащий сирийской армии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусры»* (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы). В провинции Идлиб зарегистрировано 3 обстрела, в провинции Алеппо – 5 обстрелов. Еще по одному обстрелу зарегистрировано в провинциях Хама и Латакия. 

В провинции Деръа продолжается проведение мероприятий по стабилизации обстановки. При посредничестве российского ЦПВС в населенных пунктах Сайда, Кхель, Эн-Найме, Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман и Нада за сутки 157 человек урегулировали свой статус, сдано 57 единиц оружия и более 1,5 тыс. боеприпасов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ. 

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