Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела боевиков в провинции Идлиб

В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранен военнослужащий сирийской армии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусры»* (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы). В провинции Идлиб зарегистрировано 3 обстрела, в провинции Алеппо – 5 обстрелов. Еще по одному обстрелу зарегистрировано в провинциях Хама и Латакия.

В провинции Деръа продолжается проведение мероприятий по стабилизации обстановки. При посредничестве российского ЦПВС в населенных пунктах Сайда, Кхель, Эн-Найме, Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман и Нада за сутки 157 человек урегулировали свой статус, сдано 57 единиц оружия и более 1,5 тыс. боеприпасов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.