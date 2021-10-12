В стране и мире СМИ: на пути кортежа колумбийского губернатора взорвалась бомба Кира Тило По данным местной прессы, в результате взрыва пострадавших нет. © Фото: pexels.com Читайте нас на: В районе активности боевиков бывших Революционных ВС Колумбии кортеж губернатора Мета Хуана Сулуаги был атакован с использованием взрывного устройства, сообщают местные СМИ. «Полиция Меты подтвердила, что в этот понедельник караван, в котором был губернатор Хуан Гильермо Сулуага, подвергся нападению с применением взрывчатки. Нападение произошло на въезде в город Ла-Кристалина-де-Лосада в Ла-Макарене», - передает радиостанция Caracol. Также сообщается, что пострадавших нет, однако одна из машин кортежа сильно повреждена. Известно, что губернатор пока не прокомментировал инцидент. По данным прессы, подобные нападения были и раньше - в минувшие выходные была замечена атака снайпера на один из автомобилей Сулуаги. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика