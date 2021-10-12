Умер врач, участвовавший в отборе Гагарина в отряд космонавтов

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Иван Колосов, передает РИА Новости со ссылкой на историка отечественной космонавтики Александра Железнякова.

«Прощание состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория», - цитирует агентство Железнякова.

Сообщается, что Колосов работал с первым отрядом космонавтов, включая Юрия Гагарина. С апреля 1960 года по май 1976 года он работал в Центре подготовки космонавтов. Колосов отбирал членов первого отряда космонавтов и принимал участие в их подготовке и медицинском обеспечении полета. Иван Колосов написал более 156 научных работ и был соавтором учебного пособия «Космическая медицина».