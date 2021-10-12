Вероника Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Бывшая министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая сегодня возглавляет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), получила приглашение от ВОЗ возглавить Стратегическую и техническую консультативную группу по профилактике неинфекционных заболеваний.

«Вероника Скворцова выступит независимым экспертом и возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними (STAG NCD)», - цитирует ТАСС сообщение ФМБА.

Стратегическая группа во главе с руководителем ФМБА РФ выступит консультативным органом при секретариате ВОЗ и будет участвовать в выработке политики организации в сфере борьбы с НИЗ.

В ее состав войдут 24 авторитетных представителя государственных органов, относящихся к научным и политическим кругам различных стран. Работа группы будет организована в виртуальном формате с двумя заседаниями в год.