В Уфе псевдоцелители лечат COVID-19 «выстрелом крапивы»

Сеанс по борьбе с последствиями коронавируса у одной из целительниц Уфы выглядит так - огонь, полотенце и крапивные пули. Целительница Лада уверяет, что крапива обладает волшебными свойствами и «космической фиолетовой энергией».

Она охотно делится информацией и рассказывает, что счет ее клиентов уже пошел на десятки. Как оказалось, лечить коронавирус и его последствия нетрадиционными способами в Уфе готовы десятки магов и колдунов. Объявления о своих услугах они размещают на торговых площадках и в соцсетях, и посредством «сарафанного радио». Настоящий подпольный антиковидный рынок. С услугами на любой вкус и почти любой кошелек.

Однако встретиться вживую и рассказать о своей деятельности на камеру оказались готовы буквально считанные по пальцам одной руки темные личности.

Целитель Елена уверяет, что видит «фантом» человека и проводит ему энергетическую чистку. Но продемонстрировать свои навыки на камеру она почему-то оказалась не готова. А вот черный маг Александр Богданович охотно согласился провести сеанс по видеосвязи. Стоимость его услуги с использованием шаманского бубна - 6 000 рублей.

Колдуны дают на свои услуги гарантию устную, но впечатляющую. Подвергшиеся их обряду якобы смогут входить в красную зону в госпиталях без масок и перчаток, и им никогда не понадобятся прививки. Последнее утверждение особенно тревожит сторонников доказательной медицины.

«Эти люди, которые потенциально больны, они-то, вероятно и распространяют вирус. Они едут в транспорте, заражают окружающих. Если я понимаю, что у меня не много ума, как я могу рисковать не только своим здоровьем, но и здоровьем общества? Это уже опасно. Это связано с мистическим мышлением и верой в паранормальное. Люди верят, что есть некая кнопка, которую от них скрывают. И что есть натуральные таблетки, которые сами растут на деревьях, ее проглотил и будет жить 300 лет», - говорит врач доказательной медицины Алексей Парамонов.

Лечение такими методами в лучшем случае окажет эффект плацебо - то есть самовнушения, а в худшем - навредит. Причем не только здоровью, но и семейному бюджету. Одна из жительниц Уфы отдала целительнице больше 40 тысяч рублей, но никакого результата от манипуляций с ее фотографией не почувствовала до сих пор.

Качество услуг в этой «серой» сфере сервиса не контролирует никто. С заявлениями в полицию недовольные клиенты тоже не торопятся. Потому как доказать, что услугу оказали плохо и деньги взяли напрасно - нелегко.

Правоохранители в столице Башкортостана уже пообещали присмотреться к методам целительницы с пистолетом. По факту появления информации в Сети начата проверка. А пока рынок, не стесненный пристальным вниманием проверяющих и подогреваемый пандемией, растет, как на дрожжах. Антидот для вируса страха традиционная медицина пока предложить не готова.