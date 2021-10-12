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В Севастополе открылась выставка разведоборудования Штирлица

Валентина Пескова
Виктория Косогляденко
17:50 12.10.2021
Некоторые настоящие технические приспособления для выставки были переданы специально руководителем Службы внешней разведки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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К 90-летию со дня рождения писателя и сценариста Юлиана Семенова Служба внешней разведки России передала на выставку «Штирлиц - образ собирательный...», проходящую в Музее героической обороны Севастополя, уникальную технику, которой в середине ХХ века пользовались советские разведчики.

Если сегодня большинство «шпионско-разведывательных предметов» заменяет один мобильный телефон, то раньше среди секретной аппаратуры разведчиков были абсолютно уникальные предметы, причем отнюдь не миниатюрные. И чтобы их было возможно незаметно применить, нужно было все приспособления довольно грамотно замаскировать.

«Например, фотоаппарат под кодовым названием "Гранитник" прятался в доработанной пачке сигарет. А "Аякс", уже больше похожий на настоящую камеру, комуфлировался под пуговицы», - передала корресподент «Звезды» Виктория Косогляденко.

В отдельном зале на стендах представлена биография самого известного персонажа Семенова - разведчика Максима Исаева, работавшего в Германии в 1930-1940-х годах под именем Макса Отто фон Штирлица. Самыми известными книгами писателя о работе разведчиков, по которым были сняты фильмы, стали «Майор "Вихрь"» и «Семнадцать мгновений весны».

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