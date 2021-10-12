В МИД заявили о предложении снять все двусторонние ограничения в работе загранпредставительств РФ и США

В Министерстве иностранных дел России предложили США обоюдно снять все ограничения, появившиеся за годы в работе загранпредставительств стран на территориях друг друга. Об этом говорится в комментарии по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», - гласит комментарий.

Также в сообщении отмечено, что до американской стороны доведена информация о невозможности продолжения ею «конфронтационной линии в двусторонней повестке дня и острых международных региональных проблем».

В беседе также принял участие замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Ранее прибывшая в Москву с официальным визитом замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что проводит работу над развитием двусторонних отношений между США и РФ.