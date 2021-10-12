Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования на Алтае

Комплексы «Ярс» Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений, сообщает Министерство обороны РФ.

Ракетчики совершили марш-бросок длиной в 100 километров, отработали задачи по инженерному оборудованию позиций, маскировке, охране и обороне.

Противодиверсионные формирования обнаружили, блокировали и уничтожили условных диверсантов, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам, поэтому их очень сложно отследить. При этом полк ПТРК «Ярс» включает до девяти баллистических ракет.

Стартовый вес ракеты - 50 тонн. Она может совершать программный маневр на старте для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет.