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В Москве похищены ордена и медали супругов - ветеранов Великой Отечественной войны

Валентина Пескова
16:41 12.10.2021
Из жилища пропали награды двух поколений воинов: супругов - героев ВОВ и их зятя, участника событий в Афганистане.
В Москве похищены ордена и медали супругов - ветеранов Великой Отечественной войны
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Дочь участников Великой Отечественной войны, москвичка, проживающая в Свободном проезде, обратилась в полицию, заявив, что из ее квартиры пропали награды ее родителей-фронтовиков. Кроме того, вместе с ними воры прихватили и награды ее мужа, служившего в спецназе КГБ и участвовавшего в военных операциях в Афганистане.

«В полицию обратилась женщина 1947 года рождения и заявила о краже из квартиры в Свободном проезде. По данному факту проводится проверка. Сотрудники работают на месте происшествия», - сообщили «Звезде» в МВД РФ.

Среди украденных наград - медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», орден Отечественной войны II степени, ордена Красной Звезды, пишет «Московский комсомолец».

Женщина сообщила, что уже несколько раз, приходя домой, обращала внимание на то, что в квартире как будто бы побывали посторонние. Однако все признаки пребывания людей в ее отсутствие в шутку списывала на «манию преследования». На то, что в квартиру заходили чужие, указывала и собака, которая лаяла на подушку дивана, на которой, вероятно, сидели воры и она сохранила запах посторонних людей.

Когда на днях женщина в ужасе обнаружила, что из ее квартиры пропали семейные реликвии, она сразу же обратилась в полицию. При этом следов от взлома, как сообщает газета, оперативные работники не обнаружили.

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