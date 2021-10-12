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Володин переизбран на пост председателя Госдумы

Валентина Пескова
16:01 12.10.2021
В ходе дискуссии его кандидатуру представил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, отметив профессионализм Володина.
Володин переизбран на пост председателя Госдумы
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Вячеслав Володин снова занял пост председателя Государственной думы в обновленном ее составе. За переизбрание спикера проголосовали 360 депутатов, то есть 80% парламентариев. Его ближайший конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 61 голос поддержавших. Остальные фракции своих кандидатов на этот пост не выдвигали, пишет ТАСС.

Кандидатуру Вячеслава Володина представил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, отметив профессионализм спикера, который уже имеет опыт работы на данной должности.

Сам Владимир Васильев, который является членом высшего совета «Единой России», был избран руководителем фракции политической партии «Единая Россия» в Государственной думе VIII созыва.

Президент России Владимир Путин ранее также поддержал кандидатуру Володина, отметив, что он «вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу VIII созыва».

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