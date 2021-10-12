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Военные РФ и Алжира освободили город в Северной Осетии от «боевиков»: кадры учений

Кира Тило
03:00 12.10.2021
Военнослужащие на совместном учении освободили населенный пункт от условных террористов с помощью БМП-3 и «Мста-С».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Северной Осетии на полигоне Тарское Южного военного округа состоялся завершающий этап совместного российско-алжирского военного учения. Военнослужащие двух стран обменялись опытом по уничтожению незаконных вооруженных формирований в городских условиях. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как алжирские и российские военнослужащие блокировали населенный пункт, захваченный условными террористами, провели операцию по их уничтожению, а также отработали действия по организации засад и наблюдательных постов, маскировке личного состава и военной техники в условиях применения «противником» диверсионно-разведывательных групп.

В розыгрыше эпизода были задействованы авиация, бронетранспортеры, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы «Мста-С».

Совместное учение проведено в соответствии с планом международной деятельности и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

На учение привлекалось порядка 200 военнослужащих России и Алжира, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

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