Мужчина ранил шесть человек в жилом доме в Чехии

Вечером 11 октября в Чехии произошло нападение в семейном жилом доме города Тишнова. Согласно имеющейся у прессы информации, мужчина нанес шестерым людям колюще-режущие ранения. Пять человек получили тяжелые повреждения.

Сообщается, что все пострадавшие были направлены в медучреждения краевого центра Брно. Такие сведения приводит РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции Давида Халоупка.

Согласно официальному сообщению муниципальных властей в соцсети Facebook, преступник, атаковавший членов семьи, был задержан на месте. В настоящее время расследованием случившегося занимаются правоохранительные органы.