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Мужчина ранил шесть человек в жилом доме в Чехии

Анна Берестовая
01:45 12.10.2021
Преступник напал на людей в семейном доме в Чехии.
Мужчина ранил шесть человек в жилом доме в Чехии
© Фото: Vit Simanek CTK Globallookpress
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Вечером 11 октября в Чехии произошло нападение в семейном жилом доме города Тишнова. Согласно имеющейся у прессы информации, мужчина нанес шестерым людям колюще-режущие ранения. Пять человек получили тяжелые повреждения.

Сообщается, что все пострадавшие были направлены в медучреждения краевого центра Брно. Такие сведения приводит РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции Давида Халоупка.

Согласно официальному сообщению муниципальных властей в соцсети Facebook, преступник, атаковавший членов семьи, был задержан на месте. В настоящее время расследованием случившегося занимаются правоохранительные органы.

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