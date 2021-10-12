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Гришаева опровергла сообщения о «выявленном» у нее COVID-19

Кира Карон
14:19 12.10.2021
Ранее в СМИ появилась информация о якобы выявленном коронавирусе у актрисы.
Гришаева опровергла сообщения о «выявленном» у нее COVID-19
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Актриса и телеведущая Нонна Гришаева поделилась со «Звездой» комментарием об отмене спектакля с ее участием. Знаменитость не подтвердила, что заболела коронавирусной инфекцией.

«У меня два отрицательных теста на сегодняшний день и никаких симптомов. Добиваюсь снятия карантина», - ответила Гришаева.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы выявленном коронавирусе у актрисы. Постановку под названием «Люся. Признание в любви», которую должны были показать в столичном Театре имени Вахтангова вечером 7 октября, отменили.

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