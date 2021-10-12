Гришаева опровергла сообщения о «выявленном» у нее COVID-19

Актриса и телеведущая Нонна Гришаева поделилась со «Звездой» комментарием об отмене спектакля с ее участием. Знаменитость не подтвердила, что заболела коронавирусной инфекцией.

«У меня два отрицательных теста на сегодняшний день и никаких симптомов. Добиваюсь снятия карантина», - ответила Гришаева.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы выявленном коронавирусе у актрисы. Постановку под названием «Люся. Признание в любви», которую должны были показать в столичном Театре имени Вахтангова вечером 7 октября, отменили.