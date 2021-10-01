Армия Спецназ ЮВО подорвал командный пункт «боевиков» на учениях «Дружба-2021» Кира Тило На Кубани спецназ ЮВО уничтожил заглубленный командный пункт условного НВФ на российско-пакистанском учении «Дружба-2021». © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Краснодарском крае в ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» специалисты минно-подрывного дела спецназа Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали свои навыки по уничтожению замаскированного командного пункта условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в условиях горно-лесистой местности. © Минобороны РФ Спецназовцы скрытно установили заряды общей массой более 10 кг в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвели подрыв. © Минобороны РФ Кроме того, зарубежным гостям были представлены варианты изготовления самодельных мин, способы их маскировки, а также способы их обнаружения и обезвреживания. © Минобороны РФ Учение на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан. Целью учения является обмен опытом между подразделениями спецназа, полученным в ходе ведения современных боевых действий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика