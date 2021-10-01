Спецназ ЮВО подорвал командный пункт «боевиков» на учениях «Дружба-2021»
На Кубани спецназ ЮВО уничтожил заглубленный командный пункт условного НВФ на российско-пакистанском учении «Дружба-2021».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В Краснодарском крае в ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» специалисты минно-подрывного дела спецназа Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали свои навыки по уничтожению замаскированного командного пункта условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в условиях горно-лесистой местности.