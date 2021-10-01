Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Спецназ ЮВО подорвал командный пункт «боевиков» на учениях «Дружба-2021»

Кира Тило
04:00 01.10.2021
На Кубани спецназ ЮВО уничтожил заглубленный командный пункт условного НВФ на российско-пакистанском учении «Дружба-2021».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Краснодарском крае в ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» специалисты минно-подрывного дела спецназа Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали свои навыки по уничтожению замаскированного командного пункта условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в условиях горно-лесистой местности.

© Минобороны РФ

Спецназовцы скрытно установили заряды общей массой более 10 кг в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвели подрыв.

© Минобороны РФ

Кроме того, зарубежным гостям были представлены варианты изготовления самодельных мин, способы их маскировки, а также способы их обнаружения и обезвреживания.

© Минобороны РФ

Учение на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Целью учения является обмен опытом между подразделениями спецназа, полученным в ходе ведения современных боевых действий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.