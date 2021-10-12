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Алексей Кортнев рассказал, с чего началось зарождение группы «Несчастный случай»

Диана Сирази
14:33 12.10.2021
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев празднует свой 55-летний юбилей. За спиной у артиста почти 40 лет гастролей, 11 музыкальных альбомов и более 45 ролей в кино.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Почти 40 лет лет гастролей, 11 музыкальных альбомов, более 45 киноролей - свой 55-летний юбилей отмечает солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. 

«Известно, что сцена лечит, на сцене проходят даже болезни. Это действительно так. Когда ты выходишь, ты можешь быть простужен, с температурой и прочим, выйдешь ты со сцены, скорее всего, излечившимся», - отметил Кортнев.

Его роман со сценой начался еще в студенческом театре МГУ. Кортнев поступил на механико-математический факультет, думал, что пойдет вслед за родителями-учеными. В университете он познакомился с Валдисом Пельшем, вдвоем они впоследствии и создали группу «Несчастный случай».

«Мы оба пришли поступать в драматическую труппу, и нас обоих приняли», - поделился Кортнев.

Пельш отметил, что поначалу молодые люди друг другу не понравились.

«У Леши было три бутерброда с ветчиной, и два из них он почему-то отдал мне», - рассказал Пельш.

Так и зародилась крепкая мужская и творческая дружба, потом дуэт «Несчастный случай» превратился в трио и начал разрастаться. Сейчас это секстет.

На третьем курсе Алексей начинает новую жизнь - бросает университет и полностью растворяется в музыке, пишет по 30 песен в год, переводит иностранные мюзиклы. А потом открывает для себя мир театра и кино. У него более 40 ролей.

Такие же азартно-творческие люди находятся и рядом с Кортневым - например, с «Квартетом И» они не только коллеги, но и друзья.

«Леша однозначно из категории людей, наших людей. У нас и юмор очень схож», - поделился актер, основатель комического театра «Квартет И» Камиль Ларин.

Каждая совместная работа с Алексеем - это будто бы открытый урок жизнелюбия, собранности и целеустремленности.

«Темпераменту, например, и чувству юмора... всему этому мы учились у Алексея», - подчеркнул музыкант, актер Максим Леонидов.

Актер театра и кино Андрей Мерзликин считает Кортнева человеком большой радости.

«Радость - это признак здоровья, здорового духа, здоровой души, мировоззрения, человек очень интеллигентный, деликатный», - заметил Мерзликин.

«Несчастному случаю» уже 38 лет - они по-прежнему собирают полные залы и каждый раз удивляют своих зрителей. 

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