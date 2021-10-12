Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минобрнауки разработало правила поведения при нападении на образовательное учреждение

Алена Миронова
13:26 12.10.2021
В случае нападения гражданам необходимо знать, как поступить для защиты себя и окружающих.
Минобрнауки разработало правила поведения при нападении на образовательное учреждение
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Читайте нас на:

Министерство науки и высшего образования совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию с правилами поведения при нападении на образовательное учреждение.

© Минобрнауки России, Telegram

Так, в первую очередь, если вы услышали звуки выстрелов, взрывов, крики или же увидели вооруженных людей, необходимо скрыться в ближайшем помещении. Лучше всего закрыть его на ключ.

© Минобрнауки России, Telegram

Оказавшись в аудитории или в кабинете, двери необходимо запереть и забаррикадироваться - для этого можно использовать парты, стулья и все, что можно придвинуть к двери. От окон и дверей следует отойти и лечь на пол.

Если мобильный телефон находится под рукой, следует набрать 112, а также написать сообщение о происходящем близким и друзьям.

© Минобрнауки России, Telegram

Если вы увидели сотрудников правоохранительных органов, то необходимо держать руки на виду, не делать резких движений - это необходимо для того, чтобы вас не приняли за преступников.

Необходимо внимательно слушать и выполнять все инструкции властей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.