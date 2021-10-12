Минобрнауки разработало правила поведения при нападении на образовательное учреждение

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Оказавшись в аудитории или в кабинете, двери необходимо запереть и забаррикадироваться - для этого можно использовать парты, стулья и все, что можно придвинуть к двери. От окон и дверей следует отойти и лечь на пол.

Если мобильный телефон находится под рукой, следует набрать 112, а также написать сообщение о происходящем близким и друзьям.