Минобрнауки разработало правила поведения при нападении на образовательное учреждение
В случае нападения гражданам необходимо знать, как поступить для защиты себя и окружающих.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
|
Минобрнауки разработало правила поведения при нападении на образовательное учреждение
В случае нападения гражданам необходимо знать, как поступить для защиты себя и окружающих.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
|
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