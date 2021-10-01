Самолет «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
В результате столкновения самолет оказался поврежден.
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
В Аэропорту Астрахани самолет, принадлежащий авиакомпании «Победа», столкнулся с топливозаправщиком. Инцидент произошел во время буксировки самолета.
О происшествии сообщили в пресс-службе компании. В результате случившегося воздушное судно получило повреждения в области крыла - пострадала нижняя часть симитара.
Авиаперевозчик заявил, что наземная служба астраханского аэропорта проявила халатность, которая привела к описанному инциденту. Об этом пишет РИА Новости. При столкновении никто не пострадал, уточнили в МЧС.