В стране и мире Самолет «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани Анна Берестовая В результате столкновения самолет оказался поврежден. © Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress Читайте нас на: В Аэропорту Астрахани самолет, принадлежащий авиакомпании «Победа», столкнулся с топливозаправщиком. Инцидент произошел во время буксировки самолета. О происшествии сообщили в пресс-службе компании. В результате случившегося воздушное судно получило повреждения в области крыла - пострадала нижняя часть симитара. Авиаперевозчик заявил, что наземная служба астраханского аэропорта проявила халатность, которая привела к описанному инциденту. Об этом пишет РИА Новости. При столкновении никто не пострадал, уточнили в МЧС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика