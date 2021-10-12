СК по Дагестану заявил о начале проверки использования рабского труда туристов из Москвы

Москвичи Петр Пелеханов и Ольга Лифатова отправились в отпуск в Крым, но оказались в рабстве в Дагестане. До полуострова пара решила добраться автостопом, на трассе «Дон» они сели в автобус, который и привез их в Дагестан. О произошедшем «Звезде» рассказал сам пострадавший.



«Двадцать шестого августа мы приняли решение доехать до Крыма, я там бывал часто и хотел своей жене показать. Мы вязли с собой палатки и хотели остановиться именно там. Хотели попутешествовать, посмотреть это место, потом вернуться и дальше работать. Два дня мы передвигались пешком, раскрывали палатки и добрались до трассы. На трассе мы приняли решение остановить машину. Там была дальнобойная база, мы общались с дальнобойщиками и узнавали, кто едет в Крым, хотя бы в ту сторону. Обычное стандартное путешествие. Была ночь, а водители согласились подвезти нас с утра, потому что они там ночуют. И на наш автостоп остановился рейсовый автобус. Мы не придали значение, ну остановился и остановился. Он простоял минут пять, и к нам подошли и спросили, куда мы едем. Мы ответили, что едем в Крым, и нам сказали, что смогут нас подвезти. Я вижу, что это рейсовый автобус и там люди сидели. Все улыбаются, нормальное явление. У кого появятся мысли, что автобус в Дагестан?» - сказал Пелеханов.

Наутро москвичи поняли, что приехали не в Крым, а попали вместе с другими пассажирами в Дагестан.

«Мы согласились по пути посмотреть на Ставрополь. Водитель сказал, что автобус делает там остановку. Мы не торопились, все равно поездка автостопом подразумевает под собой какие-то приключения. Люди сзади тоже согласились. Потом подумал, а почему бы и не поработать, людей везут. Если что, развернемся, пересядем и доедем до Крыма. Ночью я проснулся и увидел пустыню, трасса для меня незнакома. Я заметил вывеску "Махачкала". Я протер глаза и сказал Ольге (жена. - Прим. ред.), что происходит что-то странное. Я побежал к водителю и спросил, куда мы едем. Он ответил, что в Дагестан», - продолжил Пелеханов.

Он добавил, что водитель автобуса успокоил их и сказал, что их ждет пересадка - они смогут добраться до Ставрополя. Следующую ночь все пассажиры провели в автобусе. Наутро к транспортному средству подошли люди и стали задавать вопросы туристам - откуда приехали и не хотят ли поработать.

«Утром произошла сделка купли-продажи. Мы проснулись, я ожидал водителя (поехать обратно. - Прим. ред.), и ждем отправления. Я видел, что людям можно доверять. Вышел из автобуса, и стояли люди, они спросили, кто мы. А потом оказалось, что это покупатели. Подошел водитель, сын его и начал представлять нас этим двум людям, они начали договариваться о цене. Затем нас пересадили в другую машину и отвезли в село Новая Мака, где заселили в небольшой домик, заявив, что теперь нам придется отрабатывать деньги, переданные водителю автобуса», - заключил Пелеханов.

Супруги жили на ферме месяц. 2 октября они сбежали и добрались до Махачкалы, где обратились в полицию.

В настоящее время, по сообщению Следственного комитета по Дагестану, проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.