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Летчики ЦВО вывели самолеты из-под авиаудара «противника» в трех регионах РФ

Анна Берестовая
01:20 12.10.2021
Оперативно-тактическая авиация ЦВО приступила к выполнению учебно-боевых задач на Урале и в Сибири.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи оперативно-тактической авиации истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР Центрального военного округа (ЦВО) приступили к выполнения учебно-боевых задач в рамках летно-тактических учений, стартовавших в трех регионах России.

В ходе первого этапа учений в Челябинской области, Пермском и Красноярском краях по сигналу тревоги в воздух поднялись около 20 самолетов. Экипажи перехватчиков МиГ-31, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР вывели боевые машины из-под авиаудара условного противника и выполнили перелет на запасные аэродромы, преодолев в общей сложности около 3500 километров.

В ходе основного этапа летно-тактических учений летчики Су-24МР отработают задачи по авиаразведке и вскрытию районов дислокации «противника», экипажи Су-34 нанесут бомбовые удары по объектам инфраструктуры, укреплениям и огневым средствам условного противника. Воздушное прикрытие районов выполнения учебно-боевых задач осуществят истребители-перехватчики МиГ-31, которые отработают обнаружение, сопровождение, уничтожение и принуждение к посадке «нарушителей» воздушных границ.

Летно-тактические учения авиационной дивизии ЦВО завершатся в середине октября. В них будет задействовано около 20 самолетов трех авиаполков, а также около 500 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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