Удар «Метисов»: бойцы ЗВО уничтожили из ПТРК «вражеские танки»

Расчеты ракетных комплексов «Метис» сожгли танки условного врага на полигоне Погоново под Воронежем. Это комплексные занятия с боевой стрельбой в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Бойцы общевойсковой армии Западного округа сдали нормативы по выгрузке из БТР и приведению «Метиса» в боевое положение - на это у расчета всего десять секунд, а дальше военнослужащие открыли огонь на дистанции в километр.

Одновременно с мотострелками на полигоне ракетную стрельбу вели танки. Экипажи модернизированных Т-72Б3 атаковали заданные цели ракетами «Рефлекс» - их боевые машины запускают прямо через ствол орудия.

Мишени на дальности в 2,5 километра удалось поразить без промаха. Всего военнослужащие выполнили на полигоне более 100 ракетных пусков.