Путин поручил представить предложения по развитию сети метро Петербурга до 2026 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области представить план действий по развитию сети метрополитена Санкт-Петербурга, который будет реализовываться с 2022 по 2026 годы.

«... по развитию в период 2022-2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области», - говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Срок их исполнения ограничен 30 ноября.

Кроме того, глава государства поручил подумать о целесообразности сооружения железнодорожной ветки из города до аэропорта Пулково. На развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в 2022-2024 годах Путин дал распоряжение правительству РФ предусмотреть до 48,3 миллиардов рублей.