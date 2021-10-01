Экс-глава ФК «Тамбов» Коновалова арестована по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову. Руководитель задержана по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами и находится в изоляторе временного содержания.

«По решению суда Ольга Коновалова арестована на два месяца», - сообщил ТАСС ее адвокат Дмитрий Кислинский.

Сотрудники правоохранительных органов на прошлой неделе проводили обыски по месту жительства Ольги Коноваловой, а также бывшего спортивного директора клуба Павла Худякова.

Ранее против директора футбольного клуба было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы), размер задолженности которых составлял более 150 миллионов рублей.

Ольга Коновалова работала в ФК «Тамбов» с 2018 по 2021 год.