Смертельная эпидемия среди птиц прокатилась по крымскому побережью

У основания Арабатской стрелки вблизи озера Сиваш зафиксирована массовая гибель перелетных птиц. В Крым птицы, скорее всего, уже прилетели зараженными, а пик инфекции застал их как раз в регионе и не позволил лететь дальше. Болезнь настолько быстро прогрессировала, что убивала целые стаи.

«Пока не установлена причина, по которой гибнет птица. Конечно, туда ходить, трогать и что-то еще делать не рекомендовал бы. Мы знаем, что есть такое заболевание, как птичий грипп. Если это он, то это передается человеку, в том числе может быть летальный исход», - рассказал старший преподаватели кафедры геоэкологии КФУ Григорий Прокопов.

Специалисты подозревают, что пернатые заразились птичьим гриппом и производными от него заболеваниями. Что точно потребуется, так это дезинфекция огромной зоны по всему побережью.

Перелетные утки, скорее всего, принесли «заразу» на перьях из казахских степей. Оттуда в это время года птицы мигрируют в теплые страны через Каспий, побережье Азовского моря и на юг в Африку.

Сейчас важно, чтобы заболевание не распространялось и не передалось на других птиц, в том числе и домашних. Зараженные особи все еще встречаются на севере Крыма и на Керченском полуострове. Судя по тому, сколько птиц уже погибло, «зараза» расходится очень быстро и может быть очень опасна.