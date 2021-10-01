Признанный самым сильным человеком России Владимир Синеглазов умер от COVID-19

Признанный в 2009 году самым сильным человеком в России спортсмен Владимир Синеглазов скончался в возрасте 61 года от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Последние дни жизни мужчина провел в коме в реанимации. Об этом сообщает Рен-ТВ.

За 30 лет спортивной карьеры Синеглазов установил 26 мировых рекордов. В Европе спортсмена называли «Королем шпагата» - он мог удерживать другого тяжелоатлета со штангой, стоя в растяжке на двух стульях. В последние годы карьеры гимнаст жаловался на боль в ногах - его суставы оказались настолько разрушены, что он едва мог ходить. Последние годы жизни Синеглазов провел в родном Ельце. За день до смерти спортсмена скончалась его сестра.

В феврале 2021 года ушел из жизни обладатель четырех золотых медалей чемпионатов мира, тяжелоатлет Юрий Власов. Память спортсмена почтили множество представителей спорта, в том числе и бывший бодибилдер, актер Арнольд Шварцнеггер.