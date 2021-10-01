Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Признанный самым сильным человеком России Владимир Синеглазов умер от COVID-19

Алексей Курильченко
17:29 01.10.2021
Карьера спортсмена длилась 30 лет - за это время он установил десятки мировых рекордов и был признан «Королем шпагата» в Европе.
Признанный самым сильным человеком России Владимир Синеглазов умер от COVID-19
© Фото: Сергей Субботин, РИА Новости
Читайте нас на:

Признанный в 2009 году самым сильным человеком в России спортсмен Владимир Синеглазов скончался в возрасте 61 года от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Последние дни жизни мужчина провел в коме в реанимации. Об этом сообщает Рен-ТВ.

За 30 лет спортивной карьеры Синеглазов установил 26 мировых рекордов. В Европе спортсмена называли «Королем шпагата» - он мог удерживать другого тяжелоатлета со штангой, стоя в растяжке на двух стульях. В последние годы карьеры гимнаст жаловался на боль в ногах - его суставы оказались настолько разрушены, что он едва мог ходить. Последние годы жизни Синеглазов провел в родном Ельце. За день до смерти спортсмена скончалась его сестра.

В феврале 2021 года ушел из жизни обладатель четырех золотых медалей чемпионатов мира, тяжелоатлет Юрий Власов. Память спортсмена почтили множество представителей спорта, в том числе и бывший бодибилдер, актер Арнольд Шварцнеггер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.