В вузах будут сами принимать решения о переводе студентов на удаленку из-за коронавируса

Деканы и ректорат российских вузов сами должны принять решение о переходе на дистанционный формат обучения, исходя из ситуации с СOVID-19 в каждом в конкретном регионе. Как отметили в Минобрнауки РФ, это будет делаться на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора.

«Решение о переходе на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий принимается руководством вуза с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте», - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пояснил, что переводить студентов на дистанционный формат обучения из-за коронавируса пока не планируется.

С начала пандемии коронавируса в России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 7 535 548 случаев заражения инфекцией СOVID-19, выздоровели 6 692 722 человека, умерли - 208 142.