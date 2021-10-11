Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Миротворцы РФ обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас паломниками в Карабахе

Кира Карон
06:36 11.10.2021
В данный комплекс приезжают паломники со всего Нагорного Карабаха и Армении.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение паломникам монастырского комплекса Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

«Личный состав обеспечивал сегодня безопасность посещения паломников монастырского комплекса Амарас. В данный комплекс приезжают паломники со всего Нагорного Карабаха и Армении. Данное место считается священным для большинства верующих людей, которые находятся на территории Республики Армении и Нагорного Карабаха. На территории комплекса миротворческий контингент находится с целью обеспечения безопасности дабы избежать ненужных провокаций или попыток возобновления конфликта. Комплекс находится вблизи линии разграничения, поэтому необходимо здесь присутствие российского миротворческого контингента во избежание конфликтов», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Миронов.

Российские миротворцы сопроводили паломников на воскресную службу в монастырь Армянской Апостольской церкви из города Степанакерт в Мартунинский район и обратно.

 «Мы пришли молиться Богу, чтоб Бог был с нами во всем и чтоб был мир, не было войны. Если бы не русские, наши братья, мы не смогли бы так без страха приходить сюда, мы знаем, что тут есть кто-то, и мы придем. Я каждую субботу прихожу сюда, с нашей паствой, собираемся и молимся. Я очень благодарна русским миротворцам за то, что мы свободно ходим на эту землю, без страха. Мы знаем, что Бог их послал, чтобы мы не боялись», - сказала паломник Амараса Лаура Магасарян.

После окончания боевых действий и подписания соглашения о прекращении огня, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:03 Армия
Видео
Миротворцы РФ поделились полученным в Карабахе опытом с офицерами ВС Узбекистана
04:45 В стране и мире
В ЦБ рассказали, когда россияне увидят новую сторублевую купюру
03:30 В стране и мире
Видео
Отставка «украинского Кеннеди» и новое обвинение Медведчука: как Зеленский зачищает политическое поле страны
02:38 В стране и мире
Медведев заявил, что Украина находится под прямым иностранным управлением
01:47 В стране и мире
Медведев рассказал о смене политической ориентации Зеленского
Популярное
Избитому в московском метро «собрали» нос
Видео
Остались зимовать: Азовское море атаковали тысячи медуз
Успенская рассказала о состоянии госпитализированного Серова
Мясников назвал запретное лекарство при гипертоническом кризе
Названы популярные, но опасные сочетания продуктов
Ученые назвали улучшающий память орех
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.