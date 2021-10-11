Армия Миротворцы РФ обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас паломниками в Карабахе Кира Карон В данный комплекс приезжают паломники со всего Нагорного Карабаха и Армении. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение паломникам монастырского комплекса Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. «Личный состав обеспечивал сегодня безопасность посещения паломников монастырского комплекса Амарас. В данный комплекс приезжают паломники со всего Нагорного Карабаха и Армении. Данное место считается священным для большинства верующих людей, которые находятся на территории Республики Армении и Нагорного Карабаха. На территории комплекса миротворческий контингент находится с целью обеспечения безопасности дабы избежать ненужных провокаций или попыток возобновления конфликта. Комплекс находится вблизи линии разграничения, поэтому необходимо здесь присутствие российского миротворческого контингента во избежание конфликтов», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Миронов. Российские миротворцы сопроводили паломников на воскресную службу в монастырь Армянской Апостольской церкви из города Степанакерт в Мартунинский район и обратно. «Мы пришли молиться Богу, чтоб Бог был с нами во всем и чтоб был мир, не было войны. Если бы не русские, наши братья, мы не смогли бы так без страха приходить сюда, мы знаем, что тут есть кто-то, и мы придем. Я каждую субботу прихожу сюда, с нашей паствой, собираемся и молимся. Я очень благодарна русским миротворцам за то, что мы свободно ходим на эту землю, без страха. Мы знаем, что Бог их послал, чтобы мы не боялись», - сказала паломник Амараса Лаура Магасарян. После окончания боевых действий и подписания соглашения о прекращении огня, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика