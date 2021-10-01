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Премьер Венгрии заявил о необходимости газового контракта с РФ

Алексей Курильченко
16:03 01.10.2021
По словам Виктора Орбана, Украина раскритиковала заключение газового соглашения между РФ и Венгрией.
Премьер Венгрии заявил о необходимости газового контракта с РФ
© Фото: Ondrej Hajek, CTK, Globallookpress
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что заключение газового контракта с Россией было необходимо, и призвал не «связывать поставки энергоресурсов с политической критикой». При этом Орбан отметил, что цены на природный газ в Венгрии одни из самых низких в ЕС. Также премьер ответил на критику со стороны Украины.

«К сожалению, я не могу принять во внимание мнение украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов, но в случае с газом я действую в интересах Венгрии», - цитирует слова Орбана сайт венгерской правительственной канцелярии.

Венгрия заключила контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2036 года. При этом газ будет поставляться через Сербию и Австрию. Позже глава компании «Нафтогаз Украина» заявил, что контракт с «Газпромом» подразумевает возможность прекращения транзита газа через Украину.

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