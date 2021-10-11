Свобода от морали или насмешка: почему современное искусство снова и снова оскорбляет память о войне

Хуже оскорбления и придумать сложно, - момент величайшего подвига, оплаченного гибелью десятков миллионов человек, на выставке современного искусства в Польше превратили в это. В резиденции польских королей, Уяздовском замке, посетителей экспозиции политического искусства встречает пародия на один из символов Победы - радужный флаг представителей сексуальных меньшинств, - над Рейхстагом.

Мы встретились с Анной Халдей - дочерью того самого военного корреспондента Евгения Халдея, который запечатлел, как бойцы 8-й гвардейской армии водружали красный стяг над Берлином.

«Ведь он тоже прошел пол-Европы. И на его фотографиях ликование Европы. Освобождали Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию. Везде это невозможно было передать, какое было счастье у людей. И теперь Европа повернулась совершенно другим боком, это удивительно. Они понимают, что они безнаказанно так ведут себя - по-наглому, в общем абсолютно втоптав в грязь, вообще. Это же память людей, которые отдали жизнь. Это не просто флаг, это символ нашей победы», - рассказала дочь советского фотографа Евгения Халдея Анна Халдей.

И за чистоту этого символа Анна Халдей сражается со всем западным миром, где, кажется, уже в порядке вещей пересматривать роль нашей страны в победе над фашизмом. Восемнадцать лет длилась ее тяжба с американцем, который незаконно присвоил себе три тысячи негативов фотографий военного времени. Победой Анны Халдей недавно закончился еще один судебный процесс: на этот раз во Франции.

Но эта хрупкая пожилая женщина одна, а выставок тысячи - каждый год проходит. И в интервью на камеру организаторы и участники того самого польского Политического искусства говорят вроде правильные вещи о великой миссии творцов и свободе творчества. Вот только, кажется, не понимают, что свобода творить заканчивается там, где начинаются права других людей. А заменив флаг на фото, выставив это под видом предмета искусства, они глубоко оскорбили даже не одну нацию, а десятки народов, среди которых и поляки - тоже сражавшиеся с фашизмом.

«Я считаю, что искусство не должно подвергаться морали. Художник и критик не должны быть моралистами. Художник должен творить без оглядки на мораль, а чтобы вызывать эмоции», - высказался директор Центра современного искусства в Варшаве Петр Бернатович.

Уве Макс Йенсен - художник, которого мир знает не по полотнам, а благодаря самым настоящим художествам. И страсти к обнаженке, в основном - собственной. Тело Йенсена во всей его естественной красоте видели, кажется, на всех континентах земного шара. Вот, в США: здесь он тоже голый и опять в черной краске сжигает флаг Конфедерации. Вот он же - справляет нужду с одной из достопримечательностей Копенгагена. Это он объявил подарком городу. А вот датского любителя нудизма наконец задерживает полиция - за непристойное поведение.

Впрочем выставка в Уяздовском замке собрала настоящих экстремистов, на фоне которых даже Йенсен, с его навязчивой идеей отказа от одежды - кажется спокойным и безобидным. Это Дэн Парк - человек, который в буквальном смысле живет скандалами и оскорблениями. Его несколько раз приговаривали к тюремным срокам, - но это, кажется, его только раззадоривает. Парк в открытую высказывается за расизм, связан с неонацистами. В своих работах отрицает холокост. И это тоже теперь «искусство».

«Каждое произведение искусства - исключительное. У каждого есть своя история. История того, как свобода была потеряна и как была начата борьба за восстановление этой свободы», - высказалась партнер выставки Камила Форест.

Но организаторы подобных выставок настаивают: то что они делают - символичная победа искусства. И продолжают творить, а скорее - вытворять. Вот еще один пример. Кирилл Миллер и его «Нетленный полк 2» на сентябрьской выставке в Санкт-Петербурге. Жуткая пародия на патриотическую акцию «Бессмертный полк». И пусть, как говорит художник, это философская работа о жизни и смерти, выставлять такое в городе, который пережил страшную блокаду, бомбежки и голод, кажется верхом цинизма.

«Я хотел немножко восстановить справедливость: живой - это не мертвый. Это моя обязанность как художника, думать о каких-то более глубоких вещах, чем цепляться за что-то. Реализм - он жесткий, к сожалению. Мы просто не хотим многие вещи понимать, но художник должен их понимать», - объяснил Миллер.

Еще художник публично заявил, что проблема не в картине, а в зрителях. Слишком они бурно отреагировали. А как иначе, когда это касается даже не страны, а каждой семьи лично? Россияне реализм не оценили, и после первой реакции «как бы это развидеть» массово пишут заявления в правоохранительные органы с просьбой проверить работы художника.

«Это оскорбление чувств. Это оскорбление чувств нашего народа, наших граждан, людей, которые свято хранят память о победе и о ветеранах. Поэтому на это надо, по возможности отвечать. Отвечать в публичном поле. Законными средствами. Отвечать, в первую очередь, историческим просвещением, рассказывая людям и нашим гражданам», - описал Председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

В дни, когда в Польше проходила выставка «Политическое искусство», был осквернен памятник Холокосту в лагере смерти Освенцим. Неизвестные нанесли на стены мемориала антисемитские надписи. Полиция пока не разобралась, что это. Очередной перфоманс или просто вандалы поработали? Разницы по большому счету уже и не видно.