Князь Георгий Романов и дочь итальянского дипломата обвенчались в Санкт-Петербурге

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошло венчание правнука двоюродного брата Николая II князя Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини. Непрямой потомок последнего российского императора специально приехал для важного в своей жизни события в Россию. Вместе с ним приехали княгиня Мария Владимировна и ее сестра по матери графиня Двинская.

Торжество уже назвали первой за 120 лет свадьбой члена династии Романовых на родине. Церемонию венчания провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«В церкви присутствовали представители королевских домов зарубежных стран и многие родственники. В числе гостей были глава португальского дома король Дуартэ и глава албанского дома кронпринц Лека II. Были и представители других династий, дипломаты, ученые и обычные граждане», - рассказал «Звезде» личный секретарь императорской семьи Александр Закатов.

Корреспондент нашего телеканала Павел Кутаренко, присутствовавший на месте события, одним из первых поздравил новобрачных. После свадьбы дочь итальянского дипломата, согласно действующему династическому закону, получила титул светлейшей княгини и имя Виктория Романовна Беттарини.

Церемония венчания закончилась прибытием новобрачных в усыпальницу в Петропавловский собор Санкт-Петербурга, где они вместе с родственниками поклонились гробнице великого императора Николая II и императора Петра Великого, а также усыпальницам, где покоятся их бабушки и дедушки.

Как отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, событие венчания Георгия Романова носит культурное и историческое значение для России, так как оно «сохраняет преемственность российской монархии не на престоле, которого уже нет, а в истории».

Георгий Романов является сыном Марии Романовой и прусского принца Франца-Вильгельма Гогенцоллерна. Его мать, Мария Владимировна, - внучка великого князя Кирилла Владимировича, который после прихода к власти большевиков и находясь уже в изгнании, объявил себя императором. Хотя Николаю II он приходился только двоюродным братом.

Не все из потомков рода Романовых согласны с титулом жениха «его императорское высочество государь наследник цесаревич и великий князь». Однако право на титул в семье Георгия Романова объясняют тем, что дед великого князя не допустил морганатического брака (брак между лицами неравного положения).