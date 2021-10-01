Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Князь Георгий Романов и дочь итальянского дипломата обвенчались в Санкт-Петербурге

Валентина Пескова
16:20 01.10.2021
Торжество уже успели окрестить первой за последние 120 лет свадьбой одного из членов российской династии Романовых, которая прошла в России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошло венчание правнука двоюродного брата Николая II князя Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини. Непрямой потомок последнего российского императора специально приехал для важного в своей жизни события в Россию. Вместе с ним приехали княгиня Мария Владимировна и ее сестра по матери графиня Двинская.

Торжество уже назвали первой за 120 лет свадьбой члена династии Романовых на родине. Церемонию венчания провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«В церкви присутствовали представители королевских домов зарубежных стран и многие родственники. В числе гостей были глава португальского дома король Дуартэ и глава албанского дома кронпринц Лека II. Были и представители других династий, дипломаты, ученые и обычные граждане», - рассказал «Звезде» личный секретарь императорской семьи Александр Закатов.

Корреспондент нашего телеканала Павел Кутаренко, присутствовавший на месте события, одним из первых поздравил новобрачных. После свадьбы дочь итальянского дипломата, согласно действующему династическому закону, получила титул светлейшей княгини и имя Виктория Романовна Беттарини.

Церемония венчания закончилась прибытием новобрачных в усыпальницу в Петропавловский собор Санкт-Петербурга, где они вместе с родственниками поклонились гробнице великого императора Николая II и императора Петра Великого, а также усыпальницам, где покоятся их бабушки и дедушки.

Как отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, событие венчания Георгия Романова носит культурное и историческое значение для России, так как оно «сохраняет преемственность российской монархии не на престоле, которого уже нет, а в истории».

Георгий Романов является сыном Марии Романовой и прусского принца Франца-Вильгельма Гогенцоллерна. Его мать, Мария Владимировна, - внучка великого князя Кирилла Владимировича, который после прихода к власти большевиков и находясь уже в изгнании, объявил себя императором. Хотя Николаю II он приходился только двоюродным братом.

Не все из потомков рода Романовых согласны с титулом жениха «его императорское высочество государь наследник цесаревич и великий князь». Однако право на титул в семье Георгия Романова объясняют тем, что дед великого князя не допустил морганатического брака (брак между лицами неравного положения).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.