Корабли СФ прошли через ледовоопасные районы Арктики, невзирая на ветер и лютый мороз

Корабли и суда арктической группировки Северного флота преодолели ледовоопасные районы пролива Вилькицкого, сообщает Минобороны России.

Северный ветер и низкая температура воздуха способствовали появлению в проливной зоне дрейфующих льдин. Для уточнения ледовой обстановки несколько раз совершил разведывательные полеты экипаж вертолета Ка-27ПС с борта большого противолодочного корабля «Североморск».

В настоящее время корабли и суда арктической группировки действуют в Карском море в районе пролива Матисена. Будут выполнены задачи в районе архипелагов Северная и Новая Земля после чего участники похода вернутся в пункты базирования на Кольском полуострове.