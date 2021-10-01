Корабли СФ прошли через ледовоопасные районы Арктики, невзирая на ветер и лютый мороз
Корабли и суда, совершающие поход по маршруту Северного морского пути под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева перешли из моря Лаптевых в Карское море проливом Вилькицкого.
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Корабли и суда арктической группировки Северного флота преодолели ледовоопасные районы пролива Вилькицкого, сообщает Минобороны России.
Северный ветер и низкая температура воздуха способствовали появлению в проливной зоне дрейфующих льдин. Для уточнения ледовой обстановки несколько раз совершил разведывательные полеты экипаж вертолета Ка-27ПС с борта большого противолодочного корабля «Североморск».
В настоящее время корабли и суда арктической группировки действуют в Карском море в районе пролива Матисена. Будут выполнены задачи в районе архипелагов Северная и Новая Земля после чего участники похода вернутся в пункты базирования на Кольском полуострове.