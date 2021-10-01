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В Тамбовской области открылся круглогодичный центр «Авангард»

Тимур Шерзад
16:17 01.10.2021
В нем будет проводиться военно-патриотическое воспитание молодежи. Первые учащиеся центра - 100 подростков. А всего через него будет проходить около 4 000 старшеклассников в год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Тамбовской области торжественно открылся круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». 

Первые учащиеся центра - 100 подростков. А всего через него будет проходить около 4 000 старшеклассников в год.

«Основное направление деятельности центра - патриотическое воспитание молодежи. Мы даем детям почувствовать, что такое служба в армии, пройти определенные препятствия на пути достижения своей цели. Самое главное, что здесь формируется чувство патриотизма, взаимовыручки, приверженность служению своей Родине. И, конечно, сейчас очень важно занять молодежь, ребятам необходимо прививать чувство своей полезности, значимости, чтобы они понимали, что не брошены, что об их будущем заботится государство», - сказал заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе полковник Виктор Журавлев.

Он добавил, что, помимо всего прочего, активное участие в подготовке молодежи принимают воинские части Тамбовского гарнизона. Они проводят занятия, организовывают военно-спортивные мероприятия. По словам Журавлева, уже сегодня имеющаяся база позволяет осуществлять круглогодичную работу со старшеклассниками. 

«Я давно интересуюсь Вооруженными силами России, техникой и вооружением. Открытие такого учебно-методического центра - толчок к тому, чтобы я увидел своими глазами и потрогал эту технику. Вообще, открытие подобных центров - толчок для всей допризывной молодежи. Чтобы ребята могли пострелять из автоматического оружия, метать ножи, пройти "полосу разведчика", метнуть гранату и так далее», - поделился впечатлениями курсант военно-спортивного центра «Волк» Кирилл Кузнецов. 

Военно-прикладная инфраструктура центра представлена строевым плацем, полосой препятствий, лыжной трассой протяженностью 3,5 км, стрелковым комплексом с экшен-тиром, где учащиеся будут оттачивать навыки стрельбы из пневматической винтовки, учиться метать холодное оружие, собирать и разбирать автоматы, а также «партизанской поляной» - это инженерное сооружение с блиндажами и окопами. Кроме того, на территории центра имеется площадка для сдачи норм ГТО.

К 2024 году на территории учебного центра «Авангард» будет создан парк «Патриот», площадь которого составит 14 га. В нем будет размещено около 20 видов военной техники, среди которой - бронетранспортеры, танки, боевые машины пехоты и другое вооружение.

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