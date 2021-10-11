В ЦБ рассказали, когда россияне увидят новую сторублевую купюру

Россияне увидят новую сторублевую купюру в конце 2022 года, несмотря на то, что эскизный проект новой банкноты уже готов. Как пояснил зампред Центробанка Михаил Алексеев, оборот купюры будет проходить постепенно, так как некоторые банки должны настроить оборудование для новой банкноты.

«Нам потребуется приличное время - несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», - объяснил он.

Также Алексеев поделился, что на лицевой стороне новой купюры будет изображена Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ. Однако зампред не раскрывает, какая именно достопримечательность Красной площади будет размещена на банкноте.

«В этом историческом месте много достопримечательностей: Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, храм Покрова, Кремлевская стена с разными башнями, другие объекты, так что нам было из чего выбирать», - рассказал он «Известиям».

Алексеев отметил, что в 2023-2025 годах будет постепенное насыщение оборота новыми сторублевками, а также ЦБ планирует выпустить купюры с новым дизайном шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.