С самого утра у торгового центра в Анхуле собираются мужчины со всего района. У них знаменательный день - наконец-то война закончилась. Эти люди с автоматами, бывшие боевики бандформирований, решили примириться с правительством и сдать оружие.

Этот город стоит на бывшей линии разграничения. Десять лет его жители склонялись то на сторону правительства, то на сторону сепаратистов. Но благодаря дипломатическим усилиям российских специалистов из Центра примирения враждующих сторон удалось добиться согласия между теми и другими.

«Это большое событие для нашего города за последние годы. Работа, которая здесь проводилась комиссией, Центром примирения и российской военной полицией создаст благоприятную среду для нашего развития», - отметил старейшина города Джамал Хатым.

Сегодня здесь амнистируют всех, кто пришел. Главное условие - выдать все имеющееся на руках оружие. У кого-то оно осталось еще со времен конфликта, кто-то просто покупал для безопасности. Но теперь, когда порядком занялась армия и наша военная полиция, старые ружья и автоматы больше не нужны.

«Нас трое братьев, дом нельзя оставлять надолго. Поэтому мы ходим по очереди сдавать автоматы. Раньше без него нельзя было чувствовать себя в безопасности. Сейчас все изменилось, и мы уверены в мире и спокойствии», - признался местный житель Конхура Зухур.

Большинству оружия десятки лет. Можно сказать, музейные экспонаты, но все еще работают и стреляют.

Кое-что из того, что сюда приносят, похоже на раритет. К примеру, образец 1947 года без дульного тормоза-компенсатора. По номерам, вроде бы, венгерского производства. Если его разобрать, становится видно, что все детали чистые и в смазке. Это говорит о том, что он не пылился в подвале.

Каждый из тех, кто пришел, винит в себя в затянувшемся конфликте. Ведь мир невозможен без желания всех жителей города, особенно такого, в котором полно оружия. Но воевать эти люди больше не хотят. Как только сдался Аль-Баляд, дальнейшее сопротивление в провинции Деръа стало бессмысленным. У жителей Анхуля будто пелена с глаз спала.

«Мы могли сделать это и раньше, но тогда мы не были уверены в правильности выбранного пути. Сейчас мы понимаем - мир наступит, только если мы сами ускорим этот процесс», - признался житель города Аля Раджим.

Те, кто сдает оружие, прямо на этом же крыльце проходит процедуру легализации и, можно сказать, возвращает себе свою старую жизнь. Прощение получают все - вне зависимости от степени вины перед государством.

Те, кто разоружился, получают документы на амнистию. Вот так они выглядят сейчас. Здесь не хватает подписи и печати. Чуть позже их проставят, и по этим карточкам можно будет получить новые паспорта.

«Сегодня в городе Анхуль начался процесс мирного урегулирования. После сдачи оружия и урегулирования статуса населения в городе будут восстановлены органы госвласти», - объяснил Начальник отдела ЦПВС города Дамаск Алексей Савенков.

Это уже тринадцатый населенный пункт в провинции Деръа, согласившийся на примирение. На сегодняшний день амнистию добровольно получили около 10 тысяч человек, было изъято почти три тысячи единиц стрелкового оружия и около 100 тысяч различных боеприпасов.