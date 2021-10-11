Миротворцы РФ поделились полученным в Карабахе опытом с офицерами ВС Узбекистана

Российские миротворцы Центрального военного округа поделились опытом, полученным во время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, с делегацией вооруженных сил Республики Узбекистан.

Миротворцы на Рощинском полигоне показали гостям проведение мониторинга охраняемой зоны с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе показного занятия артиллеристы провели стрельбы из минометов «Поднос» для предупреждения условной провокации со стороны враждующих сторон. При этом военнослужащие не тратили время на ручное вычисление расстояния до цели и координат, а получали информацию в режиме онлайн с беспилотников.

Также офицерам из Узбекистана были показаны особенности организации службы на контрольно-пропускном пункте миротворческих сил в буферной зоне, порядок досмотра автомобилей и действия подразделений при совершении нападения на блокпост.

Визит представителей вооруженных сил Республики Узбекистан в миротворческую бригаду Центрального военного округа проводился в соответствии с планом международного военного сотрудничества.