«Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в Кабо-Верде

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в порт Прая – столицу островной республики Кабо-Верде в Атлантическом океане.

Стоянка корабля и судов обеспечения в порту продолжалась двое суток. За это время североморцы пополнили запасы воды и продовольствия.

В полдень по московскому времени «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения отошли от причалов порта Прая и направились в Атлантический океан. Дальний поход продолжится в Центральной и Восточной Атлантике.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1 155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которых заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - 29,5 узла, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.