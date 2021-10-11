Поисковики обнаружили останки более 70 десантников в рамках Вахты памяти «Калужский Рубеж - 2021»

В Калужской области завершилась Вахта Памяти «Калужский Рубеж - 2021», проходившая в рамках подготовки к памятной дате - 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции, которая будет отмечаться в 2022 году.

Ежегодно в Вахте Памяти «Калужский Рубеж», проводимой с 1982 года, принимают участие поисковики из Калужской, Московской, Ульяновской, Самарской и Брянской областей, а также из Москвы и Калуги.

В этом году поисковые работы велись в местах высадки воздушного десанта, проведенного в 1942 году, и ведения боев воинскими частями 4-го воздушно-десантного корпуса, в рамках Вяземской воздушно-десантной операции, когда в тыл немецко-фашистских захватчиков было десантировано более 10 тыс. человек с запасами материальных средств.

Активное участие в Вахте Памяти приняли десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, среди которых личный состав и техника гвардейских парашютно-десантных полков из Тулы и Рязани, саперы отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона соединения, а также роты радиационной, химической и биологической защиты.

В рамках Вахты Памяти были обнаружены и подняты останки более 70 десантников 4-го воздушно-десантного корпуса, к сожалению, опознан был только один герой, по медальону.

В ходе проведения Вахты Памяти «Калужский Рубеж - 2021» Тульские десантники с помощью инженерно-саперной техники и техники ВДВ обнаруживали неразорвавшиеся боеприпасы, после чего вывозили их на близлежащий полигон и уничтожали, а также оказывали помощь в поднятии останков павших героев из земли.

Ежегодно, в рамках Вахты Памяти, проводимой с 1982 года поднимают останки от 1000 до 3000 погибших солдат Великой Отечественной войны.