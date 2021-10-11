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Ракетный крейсер «Варяг» и противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» провели ракетные стрельбы в Японском море

Кира Тило
05:00 11.10.2021
Ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) с выполнением практических ракетных стрельб по воздушным целям зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Форт», «Оса» и «Кинжал».

Ракетные стрельбы прошли в акватории Японского моря в соответствии с планом боевой подготовки флота.

В ходе выполнения совместной ракетной стрельбы расчеты ПВО крейсера «Варяг» обнаружили воздушную цель, взяли ее на сопровождение и уничтожили на дистанции 12 километров двумя зенитными ракетами ЗРК «Форт». Целью была специальная ракета-мишень «Малахит», выпущенная малым ракетным кораблем «Разлив».

Также личный состав ГРКР «Варяг» и БПК «Адмирал Трибуц» выполнил боевые упражнения по отражению средств воздушного нападения условного противника с использованием ЗРК «Оса» и «Кинжал» соответственно. Для них в роли воздушных целей были использованы ракеты-мишени «Саман», запущенные малыми противолодочными кораблями «Метель» и «Иней».

Все цели были успешно поражены, зенитные ракетные комплексы кораблей отработали в штатном режиме.

Более 10 кораблей и судов обеспечения ТОФ выполняли задачи по закрытию района ракетных стрельб для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

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