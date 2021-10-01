Путин поздравил с 90-летием кировский завод, где делают оборудование для ВКС РФ

Президент России Владимир Путин поздравил кировское предприятие по изготовлению авиакомплектующих «Авитек» с 90-летним юбилеем. Телеграмму с поздравлением главы государства публикует пресс-служба Кремля.

«За прошедшие годы многие поколения ученых, конструкторов, инженеров, специалистов внесли большой вклад в укрепление исследовательского, технологического, кадрового потенциала вашего предприятия», - говорится в сообщении.

Путин отметил, что на сегодняшний день «Авитек» является одним из лидеров по части разработки вооружений для современных средств воздушно-космической обороны.

Президент выразил уверенность, что коллектив кировского предприятия будет и в дальнейшем успешно решать задачи на благо страны.