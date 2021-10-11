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Четверо мальчиков сбежали от истязавших их опекунов на Алтае

Анна Берестовая
23:20 11.10.2021
В Алтайском крае возбудили уголовное дело против опекунов четверых несовершеннолетних детей.
Четверо мальчиков сбежали от истязавших их опекунов на Алтае
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Алтайском крае четверо несовершеннолетних мальчиков сбежали из замещающей семьи, не выдержав длительных систематических истязаний. Такую информацию сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Согласно данным следствия, с 2019 года опекуны избивали детей 2007, 2008 и 2010 годов рождения, нанося им тем самым физический и психический вред. По факту произошедшего следственными органами СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело.

На данный момент сбежавшие из семьи дети находятся в одном из региональных детских учреждений. Тем временем следствие осуществляет активные действия для установления обстоятельств преступления.

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