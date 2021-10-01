Ковид по-американски: как жизни людей стали разменной монетой политиков

Распоряжение президента США Джо Байдена относительно обязательной вакцинации разделило американское общество. Некоторые люди готовы переезжать на юг, где нет антиковидных ограничений. Те жители США, которые остаются на севере, жалуются на то, что выживают, соблюдая законы.

Прогулка по гламурному манхэттенскому району Вест-Виллидж сегодня может оставить двоякое ощущение. Местные рестораны и кафе давно оккупировали дороги и тротуары, что выглядит не всегда эстетично. Во времянках и шатрах по ночам спят бродяги и бездомные, но разбирать эти сомнительные конструкции не спешат: скоро холода, и другой альтернативы у города, возможно, не будет.

Туристы, прогуливаясь по даунтауну, все чаще поднимают головы вверх, потому что нижняя часть Манхэттена сегодня напоминает скорее Гарлем (традиционно негритянский квартал в северной части нью-йоркского боро Манхэттена) 70-х.

Так называемые террасы представляют собой открытые или полуоткрытые будки, сколоченные из кусков фанеры и пластика. Рестораны завели эти шатры для тех, у кого нет документа о вакцинации. Исполнение неплохой идеи превратилось в катастрофу.

Новые «архитектурные» решения «Большого яблока» привели к еще одной проблеме: шатры и палатки, занимая дороги, вынуждают водителей лавировать между жующими людьми прямо на проезжей части. В результате происходят ДТП. Например, недавно мусоровоз протаранил веранду, протащив ее остатки по авеню вместе с посетителями. Рекордное число заведений общепита уже закрылись, те, что еще на плаву, вынуждены подвергать посетителей риску. При этом вкладывать деньги в красивые конструкции никто не спешит, потому что антиковидные правила меняются очень часто.

«В принципе вот эти сараи, которые стоят, они нам позволили многим как-то выстоять... Но это все была временная история, люди не стали вкладывать большие деньги в красивые конструкции, потому что нам каждый день меняли правила», - рассказал ресторатор Олег Новиков.

Мужчина неоднократно бывал на грани банкротства, как и многие другие владельцы заведений на Восточном побережье США. Кроме вынужденных фанерных веранд, которые приходится городить прямо на дорогах, рестораторы столкнулись с еще одной проблемой: конфликты с теми людьми, которые не согласны делать прививку, но хотят как раньше посещать заведения общепита. Однако власти Нью-Йорка закрыли невакцинированным людям доступ в рестораны и кафе.

Многие жители города решают для себя эту проблему глобально: переезжают во Флориду. Хотя там количество коронавирусных больных взлетело до небес, местные власти отказываются вводить ковидные паспорта и ограничения.

Машины с нью-йоркскими номерами в Майами уже не редкость: люди массово переезжают туда, где у них не требуют паспортов вакцинации, а призывы надевать маски носят скорее формальный характер.

Есть у политики местных властей и обратная сторона: запредельный процент заболевших и рост смертности. Коронавирусные ограничения, как и жизни обычных граждан, стали разменной монетой в политической борьбе демократов и республиканцев.

Так, губернатор Флориды Рон де Сантис - республиканец - ввел штрафы для тех, кто посмеет требовать подтверждение вакцинации. Если в школах заставляют носить маски - тоже штраф. Байден, в свою очередь, заявил, что начнет премировать учебные заведения сотнями тысяч долларов, если они согласятся пойти против своего губернатора.

В Калифорнии, во главе которой стоят демократы, придерживаются кардинально иной, чем во Флориде, политики в отношении коронавирусных ограничений: скоро в Лос-Анджелесе людей без прививки не будут пускать в том числе в торговые центры и салоны красоты, и даже голливудским звездам, видимо, придется вакцинироваться, чтобы сделать маникюр и стрижку.