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Сирийский военный получил ранение в результате артобстрела боевиков в провинции Алеппо

Елизавета Потейчук
22:31 11.10.2021
Боевики в Алеппо произвели артобстрел позиций правительственных сил в районе Марааназа из района населенного пункта Джибрин. В результате пострадал один военный САР.
Сирийский военный получил ранение в результате артобстрела боевиков в провинции Алеппо
© Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, в сирийской провинции Алеппо совершили артиллерийский обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ из района населенного пункта Джибрин. Один сирийский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано девять обстрелов со стороны боевиков группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы). Один обстрел зафиксирован в провинции Идлиб, в Алеппо - три обстрела, в провинции Хама - два обстрела, в Латакии - три обстрела.

В провинции Деръа продолжается проведение мероприятий по стабилизации обстановки. Благодаря активной помощи российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Сайда, Кхель, Эн-Найме, Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман и Нада за сутки 236 человек урегулировало свой статус, сдано 75 единиц оружия и более тысячи боеприпасов.

По трассе М4 в провинции Алеппо от пункта пропуска «Джарих-Эль-Фаукани» до Телль-Шаир и обратно состоялось очередное российско-турецкое патрулирование.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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