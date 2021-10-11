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В МИД рассказали, на что направлена разработка Россией перспективных видов вооружений

Елизавета Потейчук
22:07 11.10.2021
Константин Воронцов заявил, что разработка перспективного вооружения Россией отвечает на действия США для поддержания стратегического баланса.
В МИД рассказали, на что направлена разработка Россией перспективных видов вооружений
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Исполняющий обязанности заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов считает, что создание Россией перспективных комплексов вооружений - вынужденная мера, которая принимается в ответ на действия США. С таким заявлением Воронцов выступил в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

«Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», - пояснил он.

При этом Воронцов подчеркнул, что США и России необходимо обсудить данные факторы для обнаружения долгосрочных и взаимовыгодных решений в условиях формирования «нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности».

Кроме того, дипломат ответил на утверждения о якобы значительном наращивании Россией ядерного потенциала. 

«Любые утверждения о значительном количественном наращивании нашей страной ядерного потенциала бездоказательны и лишены каких-либо оснований. Они базируются либо на ошибочных оценках, либо на откровенной дезинформации», - цитирует ТАСС слова Воронцова.

Дипломат подчеркнул, что Россия досконально соблюдает свои обязательства.

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