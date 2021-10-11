В стране и мире Названы место и время прощания с погибшим актером Большого театра Евгением Кулешом Елизавета Потейчук В Большом театре объявили дату и место прощания и похорон с погибшим актером. © Фото: Прокуратура города Москвы Читайте нас на: Церемония прощания с погибшим актером Большого театра Евгением Кулешом пройдет в среду, 13 октября, в Атриуме Вспомогательного корпуса. Похороны состоятся на кладбище Решетниково. «Прощание состоится в среду, 13 октября, в Атриуме Вспомогательного корпуса (Копьевский переулок, дом 3, подъезд 3), начало в 10.00. Похороны пройдут на кладбище Решетниково (городское поселение Решетниково, Клинский район, Московская область)», - говорится в сообщении из Twitter-аккаунта Большого театра. По данным СМИ, актер погиб во время оперы «Садко». Как отметили очевидцы, зрители изначально подумали, что происшествие - это часть спектакля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика