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Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу

Валентина Пескова
19:24 11.10.2021
Дипмиссия Белоруссии должна будет сделать это по требованию американской стороны.
Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
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Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке с 21 октября будет вынуждено прекратить свою работу. Как сообщается на сайте ведомства Белоруссии, консулы будут вынуждены это сделать по требованию США.

«Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в Генеральном консульстве, с 1 ноября 2021 года будут переведены на постоянный консульский учет в Посольство Республики Беларусь в США», - сообщается на сайте организации.

Также отмечено, что те граждане страны, которые ранее были записаны на личный прием в генконсульство до 15 октября включительно, все смогут подать документы для выполнения необходимых им консульских действий. Однако после 15 октября доступ в офис Генерального консульства будет невозможен. Консультации по телефону недоступны уже после  8 октября.

«После 15 октября доступ в офис Генерального консульства будет невозможен. Прием и обработка документов, направленных по почте, прекращается с 8 октября», - говорится в сообщении.

В начале сентября глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск определился с кандидатурой на пост посла в США, но не видит смысла туда его направлять в нынешних условиях. Ранее МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Кроме того, министр иностранных дел страны отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии.

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