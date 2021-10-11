РФПИ считает вопиющей ложью статью The Sun о вакцинах от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций негативно отреагировал на статью британской газеты The Sun о «краже» Россией формулы вакцины от коронавируса у AstraZeneca. При этом в сообщении фонда говорится, что информация в публикации активно распространяется противниками «одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире».

«Британские СМИ сообщают, что российский "Спутник V" якобы основан на исследованиях вакцины Oxford / AstraZeneca - еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках», - сказано в пресс-релизе РФПИ.

В РФПИ также подчеркнули, что статья британского таблоида не имеет научного смысла, ведь вакцины «Спутник V» и AstraZeneca производятся на разных платформах. Кроме того, говорится в сообщении, AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а «Спутник V» - человеческий вектор.

Ранее в ВОЗ сообщили о скором возобновлении процедуры признания «Спутника V». Сейчас российская вакцина одобрена в 70 странах мира.