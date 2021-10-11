Десантники захватили пункт связи «врага» под Рязанью, высадившись с воздуха
С заданием десантники справились. Дальше им предстоит совершить двухдневный марш-бросок по пересеченной местности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Курсанты выпускного курса Рязанского училища ВДВ десантировались с самолета и взяли под контроль пункт связи условного противника на учениях под Рязанью.
У каждого десантника за плечами не менее 50 прыжков. В считаные секунды небо заполнили сотни белоснежных куполов. Уже на земле новая вводная - захватить радиотехнический узел.
С заданием десантники справились, но маневры продолжаются. Впереди двухдневный марш-бросок по пересеченной местности.