Десантники захватили пункт связи «врага» под Рязанью, высадившись с воздуха

Курсанты выпускного курса Рязанского училища ВДВ десантировались с самолета и взяли под контроль пункт связи условного противника на учениях под Рязанью.

У каждого десантника за плечами не менее 50 прыжков. В считаные секунды небо заполнили сотни белоснежных куполов. Уже на земле новая вводная - захватить радиотехнический узел.

С заданием десантники справились, но маневры продолжаются. Впереди двухдневный марш-бросок по пересеченной местности.