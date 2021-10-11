Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Преподаватель Омского кадетского корпуса превзошел достижение из Книги рекордов Гиннесса

Андрей Аркадьев
15:55 11.10.2021
Он выполнил упражнение 255 раз. На это у преподавателя ушло 2 часа 55 минут.
Преподаватель Омского кадетского корпуса превзошел достижение из Книги рекордов Гиннесса
© Фото: Ania Klara, Pixabay
Читайте нас на:

Преподаватель физкультуры в Омском кадетском военном корпусе капитан Денис Яковлев установил новый мировой рекорд в комплексном силовом упражнении на гимнастической перекладине и будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Комбинированное силовое упражнение на гимнастической перекладине выполняется из исходного положения вис на перекладине. Необходимо сделать выход силой, подтягивание, поднос ног к перекладине и подъем переворотом.

Преподаватель выполнил упражнение 255 раз. На это у него ушло 2 часа 55 минут.

Ранее были официально подтверждены экспертной группой Книги рекордов России два рекорда, установленные капитаном Яковлевым в данном комплексном силовом упражнении в 2016 году - 222 цикла (рекорд России) и в 2021 году - 238 циклов (рекорд Европы).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:44 В стране и мире
Путин объяснил причины своего кашля и рассказал о самочувствии
16:27 В стране и мире
Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» заступившемуся за девушек в московском метро
15:06 В стране и мире
Путин призвал продвигать агропромышленные технологии РФ на международном рынке
13:15 В стране и мире
Видео
Спирт для производства суррогатного алкоголя в Оренбуржье приобрели в Уфе
11:50 В стране и мире
В Москве открыли точки бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19
Популярное
Видео
Разрушение по центру: специалисты сломали деталь «Охотника» во время испытаний
Собчак раскрыла подробности аварии с ее участием
Избитому в московском метро «собрали» нос
Видео
Остались зимовать: Азовское море атаковали тысячи медуз
Успенская рассказала о состоянии госпитализированного Серова
Мясников назвал запретное лекарство при гипертоническом кризе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.