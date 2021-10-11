Преподаватель Омского кадетского корпуса превзошел достижение из Книги рекордов Гиннесса

Преподаватель физкультуры в Омском кадетском военном корпусе капитан Денис Яковлев установил новый мировой рекорд в комплексном силовом упражнении на гимнастической перекладине и будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Комбинированное силовое упражнение на гимнастической перекладине выполняется из исходного положения вис на перекладине. Необходимо сделать выход силой, подтягивание, поднос ног к перекладине и подъем переворотом.

Преподаватель выполнил упражнение 255 раз. На это у него ушло 2 часа 55 минут.

Ранее были официально подтверждены экспертной группой Книги рекордов России два рекорда, установленные капитаном Яковлевым в данном комплексном силовом упражнении в 2016 году - 222 цикла (рекорд России) и в 2021 году - 238 циклов (рекорд Европы).